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На улице Лагоды найден обезглавленный мужчина
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На улице Лагоды найден обезглавленный мужчина

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В настоящее время выясняются обстоятельства и причины смерти.

На улице Лагоды найден обезглавленный мужчина. Об этом 27 октября сообщают "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Утром в полицию позвонил очевидец. Он рассказал, что рядом с подъездом 23-этажного дома лежит обезглавленный мужчина (голова находилась отдельно от тела). 

На место тут же выехали сотрудники полиции, которые нашли у мужчины мобильный телефон. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины смерти.

Ранее в лесу под Кировском гулявший с собаками наткнулся на труп.

Фото: Piter.TV

Теги: мужчин, тело, улица лагоды
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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