На улице Лагоды найден обезглавленный мужчина. Об этом 27 октября сообщают "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Утром в полицию позвонил очевидец. Он рассказал, что рядом с подъездом 23-этажного дома лежит обезглавленный мужчина (голова находилась отдельно от тела).
На место тут же выехали сотрудники полиции, которые нашли у мужчины мобильный телефон. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины смерти.
Ранее в лесу под Кировском гулявший с собаками наткнулся на труп.
Фото: Piter.TV
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