В настоящее время выясняются обстоятельства и причины смерти.

На улице Лагоды найден обезглавленный мужчина. Об этом 27 октября сообщают "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Утром в полицию позвонил очевидец. Он рассказал, что рядом с подъездом 23-этажного дома лежит обезглавленный мужчина (голова находилась отдельно от тела).

На место тут же выехали сотрудники полиции, которые нашли у мужчины мобильный телефон. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины смерти.

Ранее в лесу под Кировском гулявший с собаками наткнулся на труп.

Фото: Piter.TV