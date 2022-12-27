У петербуржца конфисковали Honda за пьяное вождение

Суд установил, что мужчина, будучи подвергнутым в 2022 году административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения, 6 апреля 2023 года вновь ездил на Honda HR-V в состоянии опьянения

Петербуржец лишился автомобиля после того, как он повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Подробности дела рассказали в городской прокуратуре.

Суд установил, что мужчина, будучи подвергнутым в 2022 году административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения, 6 апреля 2023 года он вновь ездил на Honda HR-V в состоянии опьянения. Петербуржец был задержан сотрудниками полиции у дома 27 по улице Димитрова.

Суд признал его виновным, петербуржцу назначено наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года. Также в пользу государства был конфикован автомобиль Honda HR-V.

В июле полицейские устроили погоню за пьяным лихачом без прав в центре Петербурга.

Фото: Piter.tv