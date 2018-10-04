Около "Московской" к 2021 появится новый жилой эко-комплекс

Концепция ЖК основывается на принципе 4Е: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия.

В Московском районе на первом Предпортовом проезде начали строить жилой комплекс "Q-мир". Застройщиком выступает холдинг "Аквалон Инвест". Об этом сообщают городские СМИ.

В ЖК будет 19-этажный дом из пяти жилых секций. Также предполагается встроенный трехэтажный детский сад и медицинский центр. Около дома разобьют парк с несколькими игровыми и спортивными площадками.

Концепция ЖК "Q-мир" основывается на принципе 4Е: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Сдать дом планируют в II квартале 2021 года.

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Фото: pixabay.com​​​​​​​

