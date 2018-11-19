Шушары как они есть: экскурсия по самому известному гетто Петербурга

«Мы строим грандиозное будущее» - именно так описывает свою работу один из застройщиков Санкт-Петербурга - компания Дальпитерстрой. Команда ПитерТВ решила приехать в один из районов, который строит и обслуживает данная организация. Действительно ли грандиозное будущее наступило именно здесь, в Шушарах?

Наша экскурсия началась с центрального сквера. Первый и единственный сквер на 60 домов. Сначала застройщик здесь хотел построить еще один дом, однако после уговоров жителей - решил отдать под поликлинику и общедоступную зону отдыха. Сквер сделали, и даже поставили стелу, посвященную защитникам Родины. Все бы хорошо, но их убирают редко. Памятник завален снегом и давно завядшими цветами.

Особую атмосферу скверу добавляют частные ларьки. Удобно, возложил цветы, а обед по расписанию. Далеко идти не надо. Да дом и рядом - сквер окружают панельные многоэтажки.

Если проехать дальше, можно увидеть объекты социальной инфраструктуры – детские сады и школы, только есть одно НО – все они переполнены.

Что касается социальной инфраструктуры в нашем поселке – тут очень все плохо. Потому что детских садов не хватает катастрофически, потому что очень много многоквартирных домов здесь, двадцатипятиэтажных. Территории мало. ИВАН БЕЛЕКЧИ, ЖИТЕЛЬ МО ШУШАРЫ

Приходится отвозить детей за территорию микрорайона, в центр города, чтобы дать им образование. Казалось бы, на это можно закрыть глаза, ведь жилье купили недорого. Но тут появляется другая проблема – ВЫЕЗД.

Проблема существует с выездом и заездом с утра, вечером - это постоянные пробки, постоянные опоздания, а так как не хватает мест в дошкольных и школьных учреждениях – приходится возить детей в город и это все время опоздания, все время нервы и это большой вопрос. ВИКТОР ОРЕХОВСКИЙ, ЖИТЕЛЬ МО ШУШАРЫ



Не менее актуальный вопрос – парковки. Застройщик предусмотрел этот момент и построил наземные паркинги, стоимость одного места – около миллиона рублей. А если не можешь себе позволить – довольствуйся тем, что есть.

Вы знаете, вызывает большое беспокойство отсутствие парковок, парковочных мест, так как приезжаешь вечером и уже встать практически негде и когда введутся все окружающие дома – это будет совсем полная трагедия. ВИКТОР ОРЕХОВСКИЙ, ЖИТЕЛЬ МО ШУШАРЫ

Трагедия не только в выезде и парковках, но и в самих дорогах. Ямы, кочки, грязь – от этого страдают не только водители, но и пешеходы.



У нас прям возле дома образовалась большая лужа, сейчас морозы, все замерзает, машины просто вмерзают, обледенение происходит. Безопасности ноль. ВИКТОР ОРЕХОВСКИЙ, ЖИТЕЛЬ МО ШУШАРЫ

Съездил на работу, детей на учебу сводил, в сквере погулял – теперь можно и досугом заняться! Почему бы не сходить в спорт-зал? Только вот нет его. Есть открытая площадка у Школьной 22 и футбольное поле на территории 93-й школы. А вот спортивного клуба нет. Ну как нет, здание есть, а клуба нет.



4.09. 2018 года на сайте Администрации МО Шушары были ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА. Там четко написано:

В администрации района появилось сообщение, что в июне 2018 года данное здание введено в эксплуатацию как спортивный клуб. Чтобы люди понимали, что такое ввести объект в эксплуатацию как спортклуб – это в спортклубе должно быть все согласно спортклубу – оборудование, инженерное сообщение – все должно быть так, как надо. Скорее всего администрация лукавит, скорее всего это частная территория, как это оказалось - правда, и он когда получил разрешение на строительство, указал – возможно под спорклуб. Это все игра слов. Ввели как какое-то помещение, администрация отчиталась таким образом, что спортклуб готов. АЛЕКСЕЙ, ЖИТЕЛЬ МО ШУШАРЫ

Жители Шушар решили разобраться – все таки есть клуб или нет? И напрямую обратились к главе муниципального образования.

Сделали запрос главе администрации МО Шушары, гражданину Тихомирову и он публично всем ответил, что никакого спортклуба не введено в эксплуатацию на территории его МО. АЛЕКСЕЙ, ЖИТЕЛЬ МО ШУШАРЫ

Съемочная группа ПитерТВ провела несколько часов в Шушарах и наткнулась на эти волнующие жителей проблемы. Самое печальное, что на этом они не заканчиваются.

Я считаю, что в принципе, если у нас застройщик пропагандирует, что он у нас занимается КОТ – комплексным освоением территории, это не просто какой-то дом воткнуть абы как. Они комплексным освоением территории не занимаются, они занимаются тупо стройкой. Как говорится, строят бетонное гетто. АЛЕКСЕЙ, ЖИТЕЛЬ МО ШУШАРЫ

Жить в Шушарах, мягко говоря, не очень комфортно. Местной администрации и застройщикам стоит проделать огромную работу, чтобы хоть как-то улучшить жизнь жителей микрорайона. Ну а обещанное грандиозное будущее видимо так и останется в будущем!

Видео и фото - PITER.TV