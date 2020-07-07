У метро "Гостиный двор" проходят одиночные пикеты

Петербуржцы вышли в поддержку ранее задержанного бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова.

Вечером во вторник, 7 июля, у станции метро "Гостиный двор" на одиночный пикет в поддержку задержанного журналиста вышли журналисты, депутаты и активисты.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник попытался объяснить сотрудникам полиции, что одиночные пикеты не запрещены. После разговора с депутатом, сотрудники отошли и начали вести переговоры по телефону. Напомним, что сегодня, 7 июля, по подозрению в госизмене был задержан бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов. Накануне суд оштрафовал журналистку Светлану Прокопьеву на 500 тысяч рублей за "оправдание терроризма", которое было обнаружено экспертами в ее колонке. Неделю назад журналисту Давиду Френкелю сломали руку на территории избирательного участка.

Ранее мы писали, что участников пикета у Исаакиевского собора привлекли к административной ответственности.

Фото: telegram / ВишНевское Время

Видео: Piter.TV