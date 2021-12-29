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У метро "Бухаресткая" маршрутка столкнулась "лоб в лоб" с внедорожником
Вчера, 23:48
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

У метро "Бухаресткая" маршрутка столкнулась "лоб в лоб" с внедорожником

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На месте инцидента уже работают спасатели и скорая помощь. 

В четверг, 27 января, у станции метро "Бухаресткая" произошло дорожное происшествие. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

Маршрутка и иномарка "тойота Ленд Крузер" врезались "лоб в лоб". Судя по фотографиям, корпус автомобиля сильно поврежден, как и у маршрутки. На месте инцидента уже работают спасатели и скорая помощь. 

На данный момент информации о пострадавших не поступало. 

Ранее мы сообщали, что перевозчик окажет помощь пассажирам маршрутки, которые пострадали в ДТП в Пушкинском районе.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Руслан Бессмертный / Павел Хута

Теги: бухарестская, внедорожник, маршрутка
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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