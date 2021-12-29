У метро "Бухаресткая" маршрутка столкнулась "лоб в лоб" с внедорожником

На месте инцидента уже работают спасатели и скорая помощь.

В четверг, 27 января, у станции метро "Бухаресткая" произошло дорожное происшествие. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Маршрутка и иномарка "тойота Ленд Крузер" врезались "лоб в лоб". Судя по фотографиям, корпус автомобиля сильно поврежден, как и у маршрутки. На месте инцидента уже работают спасатели и скорая помощь.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, что перевозчик окажет помощь пассажирам маршрутки, которые пострадали в ДТП в Пушкинском районе.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Руслан Бессмертный / Павел Хута