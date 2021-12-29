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Перевозчик окажет помощь пассажирам маршрутки, которые пострадали в ДТП в Пушкинском районе
Сегодня, 10:52
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Перевозчик окажет помощь пассажирам маршрутки, которые пострадали в ДТП в Пушкинском районе

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По информации комитета по транспорту, в ДТП был виноват водитель грузовика.

Компания "Питеравто" при содействии комитета по транспорту окажет помощь всем пострадавшим в аварии с маршруткой № К-202, которая произошла 26 января в Пушкинском районе. Об этом накануне сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Маршрутка и большегруз столкнулись на перекрестке Ленсоветовской дороги и Московского шоссе в 11 часов. Пострадали 14 человек, 1 из них находился в тяжелом состоянии. 

ДТП произошло по вине водителя грузовика, который не уступил дорогу автобусу. Компания "Питеравто" берет на себя помощь пострадавшим пассажирам. Для них открыта горячая линия: 677-66-24, добавочный 4224.

комитет по транспорту.

По указанному телефону пострадавшие смогут получить консультацию, оформить заявление и другие документы на получение компенсации в соответствии с законодательством. Пострадавшие могут рассчитывать и на любую другую помощь. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

 

Теги: дтп, маршрутка, помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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