Перевозчик окажет помощь пассажирам маршрутки, которые пострадали в ДТП в Пушкинском районе

По информации комитета по транспорту, в ДТП был виноват водитель грузовика.

Компания "Питеравто" при содействии комитета по транспорту окажет помощь всем пострадавшим в аварии с маршруткой № К-202, которая произошла 26 января в Пушкинском районе. Об этом накануне сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Маршрутка и большегруз столкнулись на перекрестке Ленсоветовской дороги и Московского шоссе в 11 часов. Пострадали 14 человек, 1 из них находился в тяжелом состоянии.

ДТП произошло по вине водителя грузовика, который не уступил дорогу автобусу. Компания "Питеравто" берет на себя помощь пострадавшим пассажирам. Для них открыта горячая линия: 677-66-24, добавочный 4224. комитет по транспорту.

По указанному телефону пострадавшие смогут получить консультацию, оформить заявление и другие документы на получение компенсации в соответствии с законодательством. Пострадавшие могут рассчитывать и на любую другую помощь.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб