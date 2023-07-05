У лосей в Ленобласти начали ветвиться рога

Пока они еще мягкие, и покрыты тонкой бархатистой кожицей.

В Ленинградской области у лосей начали ветвиться рога. Об этом рассказал автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Пока они еще мягкие, и покрыты тонкой бархатистой кожицей. В это время самцы очень бережно относятся к ним, потому что их легко повредить, например, о сучки деревьев. В случае травмы рога начнут расти криво и потеряют свою внешнюю привлекательность. Павел Глазков, биолог

Форма рогов и число отростков отражают физическое состояние животного, и отчасти – его возраст. Любые изменения в организме лося отражаются на развитии рогов, в том числе, и рацион питания. В начале августа рога достигнут максимального размера и отвердеют, превратившись в крепкую кость.

Ранее биолог объяснил причину массового выхода лосей к трассам в Ленобласти. Большинство учёных полагает, что главной причиной стало активное размножение комаров в лесополосе. Насекомые активизировались после снежной зимы и влажной весны.

Фото и видео: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков