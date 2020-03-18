Препарат меплазумаб значительно ингибирует проникновение вирусов в клетки.

У коронавируса выявили слабое место. Китайские ученые обнаружили новый путь проникновения коронавируса в организм.

Оказалось, что COVID-19 вторгается в клетки, связываясь c рецептором на поверхности клеток. Препарат меплазумаб значительно ингибирует проникновение вирусов в клетки.

При этом вирус связывается с клетками с помощью собственного белка SP. Это подтверждено методом иммуноэлектронной микроскопии.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер порекомендовала принимать парацетамол как средство против симптомов COVID-19.