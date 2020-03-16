Остановить распространение коронавируса пробуют несколькими способами.

У клеток человека нашли вторую "дверь" для коронавируса. Это белок CD147, которым также пользуются возбудитель атипичной пневмонии.

Заблокировав этот белок, исследователям удалось остановить распространение вируса. Клинические испытания соответствующего препарата-блокатора уже начались. Работа опубликована на портале препринтов bioRxiv.

Остановить распространение коронавируса пробуют несколькими способами. Это запрет на размножение внутри клеток или стимулирование собственных систем клеточной защиты. Также можно заблокировать вирусу дорогу внутрь клеток.

Ранее сообщалось, что в России коронавирусом больны уже 93 человека.