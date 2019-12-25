У индийского продюсера украли 300 тысяч на Рубинштейна

Мужчина попросил привлечь к ответственности работников бара на улице Рубинштейна.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ограбления иностранца в центре Петербурга.

Как рассказал источник Piter.tv, в ночь на среду в полицию обратился работающий кинопродюсером 48-летний житель Бомбея. Мужчина попросил привлечь к ответственности работников бара на улице Рубинштейна.

Со слов пострадавшего, в период с 2:30 до 5:30 сотрудники бара обманным путём завладели принадлежащими ему 400 евро и 9 тысячами рублей, а также списали с его банковской карты более 260 тысяч рублей.

На прошлой неделе воры на каршеринге увезли с Южного рынка около тысячи банок пива.

Фото: pexels