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Груда камней обрушилась на тротуар с крыши дома на Среднеохтинском проспекте
Сегодня, 10:17
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Alena_Zinovieva

Груда камней обрушилась на тротуар с крыши дома на Среднеохтинском проспекте

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В сети появились фотографии с места происшествия.

Утром 19 апреля жители Красногвардейского района сообщили о ЧП, которое произошло возле дома №11 по Среднеохтинскому проспекту. По словам горожан, у здания частично обрушилась крыша. Груда камней полетела прямо на тротуар. В сети появились фотографии с места происшествия.

Очевидцы рассказали, что в этот момент на тротуаре не было людей, поэтому никто не пострадал. На снимках можно увидеть огромные камни, которые лежат на асфальте. Опасное место никак не огорожено.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга обрушилась крыша жилого дома.

Фото: Мегаполис

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Теги: благоустройство города, обрушение крыши, падают камни
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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