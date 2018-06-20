Груда камней обрушилась на тротуар с крыши дома на Среднеохтинском проспекте

В сети появились фотографии с места происшествия.

Утром 19 апреля жители Красногвардейского района сообщили о ЧП, которое произошло возле дома №11 по Среднеохтинскому проспекту. По словам горожан, у здания частично обрушилась крыша. Груда камней полетела прямо на тротуар. В сети появились фотографии с места происшествия.

Очевидцы рассказали, что в этот момент на тротуаре не было людей, поэтому никто не пострадал. На снимках можно увидеть огромные камни, которые лежат на асфальте. Опасное место никак не огорожено.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга обрушилась крыша жилого дома.

Фото: Мегаполис