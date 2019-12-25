У британских летучих мышей нашли новый коронавирус

Новый коронавирус схож с SARS-CoV-2.

Ученые из Университета Восточной Англии и Министерства здравоохранения страны обнаружили у малых подковоносых летучих мышей новый коронавирус. Причем он схож с SARS-CoV-2, которым может заболеть человек. Об этом сообщается в Scientific Reports.

Однако данных о том, были ли случаи передачи вируса у человека пока нет. В статье говорится, что ученые провели анализ фекалий пятидесяти мышей. В одном из образцов был выявлен новый коронавирус с помощью секвенирования генома. Новый коронавируса получил название RhGB01.

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