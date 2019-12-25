  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У британских летучих мышей нашли новый коронавирус
Сегодня, 13:19
148
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

У британских летучих мышей нашли новый коронавирус

0 0

Новый коронавирус схож с SARS-CoV-2.

Ученые из Университета Восточной Англии и Министерства здравоохранения страны обнаружили у малых подковоносых летучих мышей новый коронавирус. Причем он схож с SARS-CoV-2, которым может заболеть человек. Об этом сообщается в Scientific Reports.

Однако данных о том, были ли случаи передачи вируса у человека пока нет. В статье говорится, что ученые провели анализ фекалий пятидесяти мышей. В одном из образцов был выявлен новый коронавирус с помощью секвенирования генома. Новый коронавируса получил название RhGB01.

Ранее мы писали о том, почему производители стали повышать цены на смартфоны из-за дефицита микросхем. 

Фото: pixabay 

 

Теги: новый коронавирус нашли у британских летучих мышей, пандемия коронавируса
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии