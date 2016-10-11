У берегов Италии обнаружили тела 26 девушек

Тела 23 девушек находились в надувной лодке, еще три тела были обнаружены рядом в море.

Испанское военное судно в море близ Италии обнаружили надувную лодку, на которой находилось 23 убитых девушек из Нигерии. За бортом были найдены еще три девушки.

Сообщается, что девушкам было от 14 до 18 лет. Не исключается, что девушки были подвергнуты сексуальному насилию, а затем убиты при попытке пересечь Средиземное море. Оставшихся в живых мигрантов доставили в порт Салерно и допросили. Всего в лодке находилось 64 человека. По данным одной из правозащитных организаций до сих пор отлажен бизнес по торговле людьми из африканских стран. Нелегалы подвергаются пыткам, насилию, избиениям. Практически все рабы выходцы из Нигерии, Сенегала, Ганы, Гамбии и Судана.

Видео: YouTube/Frank F