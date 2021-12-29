У белгородского губернатора Гладкова выявили "омикрон"

Чиновник продолжит работу в удаленном формате.

У губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова выявили "омикрон"-штамм коронавирусной инфекции. Об этом чиновник сообщил своим подписчикам в социальной сети Instagram. Глава региона отметил, что чувствует себя неплохо, хотя у него практически пропал голос. Он выразил надежду на то, что останется болеть не долго и сможет быстро поправиться. Гладков пообещал жителей региона держать в курсе ситуации с его здоровьем.

К сожалению, все-таки заболел. Врачи поставили диагноз ковид "омикрон"....Несмотря на болезнь, я остаюсь на связи с коллегами, держу ситуацию в области на личном контроле, работа продолжается. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что первый курс вакцинации от ковида Вячеслав Гладков прошел в феврале-марте 2021 года. В конце сентября прошлого года чиновник повторно привился от COVID-19.

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Фото и видео: Instagram / gladkov1969

