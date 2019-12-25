У актера Джеффа Бриджеса диагностировали рак

Врачи нашли у него лимфому.

Исполнитель роли Чувака в фильме "Большой Лебовски", 70-летний актер Джефф Бриджес рассказал в Twitter о своем диагнозе. Врачи нашли у него рак.

"Как бы сказал Чувак: тут такое г…о обнаружилось… Мне диагностировали лимфому", - написал актер, добавив, что у него отличная команда врачей и хорошие прогнозы.

Бриджес заявил, что уже начал лечение, и пообещал поклонникам рассказывать о своем состоянии. Он также поблагодарил всех за поддержку и пожелания выздороветь.

Джефф Бриджес является лауреатом премий "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в фильме "Сумасшедшее сердце". Однако наибольшую известность актеру принесла роль в картине "Большой Лебовски" режиссеров Джоэла и Итана Коэнов.

Ранее мы писали, что Авербух объявил о приостановке "Ледникового периода" на Первом канале.

Фото: Instagram / thejeffbridges