После массовой драки у ТЦ "Галерея" петербуржца увезли в больницу с ножевым ранением

В отдел полиции были доставлены 11 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Почти являются гражданами Узбекистана и Республики Дагестан.

Уроженцы Средней Азии и республики, входящей в Северо-Кавказский федеральный округ устроили массовую драку у ТРК "Галерея", который находится на Лиговском проспекте. Одному из участников потасовки потребовалась помощь медиков из-за ножевого ранения. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию около 19:40 обратились очевидцы драки. В отдел полиции были доставлены 11 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Почти являются гражданами Узбекистана и Республики Дагестан. Всего в конфликте участвовали более 20 человек.

Одного из них, 20-летнего россиянина, увезли от "Галереи" в Мариинскую больницу с ножевым ранением бедра. Выясняются личности всех участников конфликта и причины его возникновения. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Фото: galeria.spb.ru