Массовая драка произошла в торговом центре "Галерея"

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 7 марта в полицию поступил звонок с сообщением о массовой драке в ТРЦ "Галерея".
На момент прибытия полиции драка прекратилась. Однако сотрудники установили, что конфликт произошёл между незнакомыми людьми из-за внезапно возникшей словесной перепалки.
В ходе потасовки была повреждена мебель ресторанной зоны. Несколько участников драки задержаны.
Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")
Ранее мы сообщили, что петербуржцу проломили череп в драке из-за парковки на Жуковского.
Фото: ВКонтакте
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