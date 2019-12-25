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Массовая драка произошла в торговом центре "Галерея"
Сегодня, 11:38
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arteliseev

Массовая драка произошла в торговом центре "Галерея"

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Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 7 марта в полицию поступил звонок с сообщением о массовой драке в ТРЦ "Галерея".

На момент прибытия полиции драка прекратилась. Однако сотрудники установили, что конфликт произошёл между незнакомыми людьми из-за внезапно возникшей словесной перепалки.

В ходе потасовки была повреждена мебель ресторанной зоны. Несколько участников драки задержаны.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")

Ранее мы сообщили, что петербуржцу проломили череп в драке из-за парковки на Жуковского.

Фото: ВКонтакте

Теги: галерея, драка, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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