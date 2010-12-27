У Полтавченко прошла деловая встреча с послом Вьетнама

Между Хошимином и Петербургом будет подписана Дорожная карта по развитию сотрудничества.

В Смольном прошла главы Санкт-Петербурга с послом Вьетнама. Обсуждались вопросы в сфере образования, медицины и промышленности.

Сегодня, 16 марта, в Смольном губернатор Петербурга Георгий Полтавченко провел встречу с Чрезвычайным и полномочным послом Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Нго Дык Манем.

Я хотел бы отметить, что наши отношения имеют давние и крепкие корни. И характеризуются стратегическим партнёрством во многих сферах внешней политики, экономическом взаимодействии. Я хотел бы отметить, что и Петербург активно сотрудничает с вашей страной. Заявил Полтавченко

Между Хошимином и Петербургом будет подписана Дорожная карта по развитию сотрудничества. В мае текущего года в городе на Неве пройдет Российско-вьетнамский культурно-деловой форум. В рамках мероприятия Хошимн и Петербурге подпишут Дорожную карту по развитию совместного сотрудничества.

На встрече поднимались вопросы, касающиеся развития совместного сотрудничества не только в области промышленности, но также в медицине и сфере образования.

В завершение беседы Полтавченко пригласил Нго Дык Маня принять участие в Петербургском международном экономическом форуме и Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга