У Петропавловской крепости выставили эшафот

Новую декорацию задействуют в съемке сериала "Адвокат империи".

Во вторник днем, 2 февраля, у Петропавловской крепости заметили эшафот, сообщила "Фонтанка". Декорацию для съемок нового сериала поставили на Комендантской пристани, прямо у спуска к Неве.

Прохожие сразу же заинтересовались необычной для современности конструкцией. Горожане подходили ближе и снимали происходящее на телефоны. По сообщению издания, очевидцы шутили о том, то угрожающее сооружение в центре города появилось в день заседания Симоновского районного суда Москвы по делу оппозиционера Алексея Навального.

Съемочная группа сериала "Адвокат империи" заявила, что работа над сериалом "в поле" завершится в конце недели.

Ранее мы писали, что "Бег улиток" ограничит движение по Петровскому проспекту в Петербурге.

Фото: "Фонтанка"