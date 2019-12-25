  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У Петропавловки моржи совершили предновогодний заплыв
Сегодня, 15:20
149
IRINA_CHALKINA

У Петропавловки моржи совершили предновогодний заплыв

0 0

Пандемия внесла коррективы и в это мероприятие.

В воскресенье, 27 декабря, стало известно о том, что у Петропавловской крепости моржи совершили предновогодний заплыв. Об этом сообщает 78.ru.

Соответствующая акция под общим названием "Закаленная Россия – сильная страна" проходит ежегодно перед Новым годом. 

Мы показываем всему миру характер, единство и мощь русского человека

Сергей Ситников,  организатор акции.

Пандемия коронавируса внесла в мероприятие свои коррективы. Акцию пришлось децентрализовать. Так, "дерзкие моржи" устроили заплыв в 9 утра, а участники клуба окунулись в ледяную воду в 11 утраю

Ранее мы сообщали о том, что Гидрометцентр заявил, что на Новый год в Петербурге будет аномальная погода.

Фото: Piter.tv

Теги: моржи, моржи в спб, петропавловская крепость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии