У Петропавловки моржи совершили предновогодний заплыв

В воскресенье, 27 декабря, стало известно о том, что у Петропавловской крепости моржи совершили предновогодний заплыв. Об этом сообщает 78.ru.
Соответствующая акция под общим названием "Закаленная Россия – сильная страна" проходит ежегодно перед Новым годом.
Мы показываем всему миру характер, единство и мощь русского человека
Сергей Ситников, организатор акции.
Пандемия коронавируса внесла в мероприятие свои коррективы. Акцию пришлось децентрализовать. Так, "дерзкие моржи" устроили заплыв в 9 утра, а участники клуба окунулись в ледяную воду в 11 утраю
Ранее мы сообщали о том, что Гидрометцентр заявил, что на Новый год в Петербурге будет аномальная погода.
Фото: Piter.tv
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