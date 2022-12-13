У Петергофского шоссе на улице Десантников встало движение из-за повреждения канализационной сети

Водителям рекомендуют ехать по улице Стачек в обе стороны.

Сегодня, 13 мая, на улице Десантников у Петергофского шоссе застыло движение. Трамвай № 60 остановился. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Задержка транспорта произошла из-за повреждения канализационной сети в 11:25. Водителям рекомендуют ехать по улице Стачек в обе стороны.

С 11:25 происходит задержка движения по адресу: Ул. Десантников у Петергофского шоссе по причине КС (повреждена к/сеть), что мешает движению по основной трассе трамваев по маршруту N60. Пресс-служба ГУП "Организатор перевозок"

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Фото: Pxhere