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У Московского вокзала и ТРК "Галерея" комтранс усилит контроль за парковкой
Сегодня, 18:34
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У Московского вокзала и ТРК "Галерея" комтранс усилит контроль за парковкой

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Одна из причин - водители такси, которые долго стоят на аварийной сигнализации и мешают движению пешеходов и автобусов.

В субботу, 16 октября, на Лиговском проспекте комитет по транспорту Петербурга усиливает контроль за соблюдением правил остановки и стоянки транспорта. Об этом сообщает пресс-служба комтранса. 

В публикации сообщили, что водители такси игнорируют требования дорожных знаков. Они подолгу стоят на аварийной сигнализации, мешают движению автобусов и создают небезопасные условия для высадки и посадки пассажиров. Они создают помехи для общественного транспорта.

Добавим, что пешие инспекторы регулярно патрулируют территорию у "Галереи", также проводится эвакуация автомобилей-нарушителей. 
 
Ранее у парка "Монрепо" появится временная парковка для удобства посетителей.

Фото: Piter.tv 

Теги: галерея, комтранс, московский вокзал, пешеходы
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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