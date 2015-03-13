У Московского вокзала и ТРК "Галерея" комтранс усилит контроль за парковкой

Одна из причин - водители такси, которые долго стоят на аварийной сигнализации и мешают движению пешеходов и автобусов.

В субботу, 16 октября, на Лиговском проспекте комитет по транспорту Петербурга усиливает контроль за соблюдением правил остановки и стоянки транспорта. Об этом сообщает пресс-служба комтранса.

В публикации сообщили, что водители такси игнорируют требования дорожных знаков. Они подолгу стоят на аварийной сигнализации, мешают движению автобусов и создают небезопасные условия для высадки и посадки пассажиров. Они создают помехи для общественного транспорта.

Добавим, что пешие инспекторы регулярно патрулируют территорию у "Галереи", также проводится эвакуация автомобилей-нарушителей.



Ранее у парка "Монрепо" появится временная парковка для удобства посетителей.

Фото: Piter.tv