У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

Проблемы с сердцем у артиста начались в ночь с 24 на 25 июня.

У заслуженного артиста России Михаила Ефремова случился сердечный приступ. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.

Он отметил, что из-за плохого самочувствия Ефремов не попросил следователей отпустить его на могилу матери в годовщину его смерти 25 июня.

Проблемы с сердцем у артиста начались в ночь с 24 на 25 июня. От вызова скорой Ефремов отказался. Пашаев не рассказал — подтвердили ли медики факт сердечного приступа. Защитник рассказал, что артист пребывает в плохом, подавленном состоянии.

Ранее Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова. Дочь Ефремова Анна-Мария раскритиковала защитника за это высказывание и назвала его некомпетентным. Пашаев, в свою очередь, ответил на критику и заявил, что имел ввиду не юридическую процедуру, а покровительство.