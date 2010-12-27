У Киева "болит сзади" из-за голосования Белоруссии по Крыму в ООН

Украинские политики шокированы голосованием белорусской делегации по резолюции о правах человека в Крыму на сессии ООН.

Украина и Белоруссия поссорились из-за голосования в ООН. Накануне Киев пытался продвинуть там резолюцию о нарушении прав человека в Крыму. Однако Минск голосовал против спорного документа, подготовленного украинскими дипломатами. И теперь у политиков из Верховной рады и команды президента Порошенко сильно "болит сзади". Об этом они сами признались в социальных сетях. Так, сразу несколько политических деятелей назвали поступок белорусов "ножом в спину" и "ударом сзади".

Например, депутат Ирина Геращенко сказала, что "расценивает белорусское голосование как такое, которое идет вразрез с заявлениями о нейтральности". "Это удар ножом в спину" - рассказала женщина-политик о своей боли.

Напомним, что делегация Минска в ООН усомнилась в том, что Россия систематически нарушает права человека в Крыму. Впрочем, это не первое подобное решение Белоруссии. Год назад они не поддержали Киев в похожей ситуации, заблокировав подобное голосование.