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Вчера, 22:35
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smirenny
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У "Гостиного двора" заработала "умная" остановка

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Движение транспорта на карте пока не видно.

В Петербурге установили "умную" остановку, сообщили читатели Piter.TV и поделились видеозаписью того, как она функционирует. 

Так, павильон установили у "Гостиного двора" на Невском проспекте. Медиапанель отражает информацию о достопримечательностях, карту, время прибытия троллейбусов. Также имеется бегущая строка с курсом валют (пока она не работает). В комитете по транспорту уверили, что в скором времени все недочеты будут исправлены. 

Ранее мы писали, что средства на строительство метро в Петербурге перераспределили.

Видео: Piter.TV

Теги: умная остановка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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