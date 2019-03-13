У "Гостиного двора" заработала "умная" остановка

Движение транспорта на карте пока не видно.

В Петербурге установили "умную" остановку, сообщили читатели Piter.TV и поделились видеозаписью того, как она функционирует.

Так, павильон установили у "Гостиного двора" на Невском проспекте. Медиапанель отражает информацию о достопримечательностях, карту, время прибытия троллейбусов. Также имеется бегущая строка с курсом валют (пока она не работает). В комитете по транспорту уверили, что в скором времени все недочеты будут исправлены.

Ранее мы писали, что средства на строительство метро в Петербурге перераспределили.

Видео: Piter.TV