У Гостиного двора заметили "заказные" автобусы с полицейскими

По всей видимости, силовики готовятся пресекать несанкционированные акции.

Днем в воскресенье, 14 февраля, на Садовой улице недалеко от метро "Гостиный дворы" заметили автобусы полицейских. Корреспондент "Фонтанки" предположил, что их заготовили для возможных задержаний на протестной акции.

Помимо этого в центре города до сих пор стоят ограждения. Уточняется, что ни Смольный, ни ГУ МВД не берут на себя ответственность за их установку. Кроме того, в субботу местные жители пожаловались на автозаки: их выстроили на Марсовом поле так, что они дымили в окна жилых домов, из-за чего в квартирах чувствовался острых запах выхлопных газов. Подобное чревато сказывается на здоровье жителей с астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также на этих выходных, отмечает издание, не планируют перекрывать улицы.

Ранее мы писали, что феминистки устроили акцию на Воскресенской набережной.

Фото: "Фонтанка"