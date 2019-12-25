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У Гостиного двора установили "Троянского коня"
Сегодня, 19:18
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У Гостиного двора установили "Троянского коня"

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Высота объекта достигает трех метров.

В центре Петербурга появился арт-объект "Троянский конь". Об этом сообщили на портале ТАСС. 

Инсталляцию установили около Гостиного двора. Каркас трехметровой скульптуры сделали из  металлических прутьев. Внутри находятся пластиковые бутылки, которые волонтеры собрали в городе. 

Объект символизирует потребительское отношение к природе и отражает проблему загрязнения мира. "Троянский конь" будет напоминать горожанам о том, что необходимо беречь экологию.

Ранее на Piter.tv: в День эколога в Петербурге выпустили на волю спасенных птиц.

Фото: Вконтакте / Валентин Журбенко

Теги: гостиный двор, мусор, скульптура, троянский конь, экологическая акция, экология
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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