У Гостиного двора установили "Троянского коня"

Высота объекта достигает трех метров.

В центре Петербурга появился арт-объект "Троянский конь". Об этом сообщили на портале ТАСС.

Инсталляцию установили около Гостиного двора. Каркас трехметровой скульптуры сделали из металлических прутьев. Внутри находятся пластиковые бутылки, которые волонтеры собрали в городе.

Объект символизирует потребительское отношение к природе и отражает проблему загрязнения мира. "Троянский конь" будет напоминать горожанам о том, что необходимо беречь экологию.

Ранее на Piter.tv: в День эколога в Петербурге выпустили на волю спасенных птиц.

Фото: Вконтакте / Валентин Журбенко