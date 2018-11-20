У бойца Федора Емельяненко родилась пятая дочь

Старшей дочери уже 19 лет.

Знаменитый российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко стал отцом уже в пятый раз. В ночь на 30 января у 41-летнего спортсмена родилась пятая дочь. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".

В семье бойца все дети – девочки. Старшей – Марии – уже 19 лет. Об имени младшей пока что не известно.

Федор Емельяненко был дважды женат. Первый раз он женился в конце 90-х, у него и его жены Оксаны родилась девочка Маша. Однако, в 2006 году брак распался. Через год в его новых отношениях родилась Василиса, в 2011-ом Елизавета. Через два года Федор вернулся к своей первой жене Оксане и в 2017 у них родилась четвертая дочь.

Фото: fedoremelianenkoofficial/ Instagram