У заправки в Петербурге нашли труп мужчины без кожи на лице

Также у него не было пальцев на правой руке.

В понедельник, 14 декабря, в полицию Петербурга поступила информация от прохожего, который наткнулся на труп мужчины без кожи на лице. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мертвого незнакомца нашли через дорогу у автозаправки, неподалеку от станционного поселка Лигово. Прибывшие на место происшествия стражи порядка увидели сидящий в покрышке колеса труп мужчины. Возраст погибшего установить не удалось, так как при нем не было документов, отсутствовала кожа на лице. Также у него не было пальцев на правой руке. Тело лежало рядом с бытовым мусором.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что следователи раскрыли жестокое убийство молодого жителя Шлиссельбурга, которого выбросили в мусорный контейнер.

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