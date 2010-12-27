Петербургское УФАС возбудило дело в отношении букмекерской компании

УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело о нарушении закона о рекламе в отношении букмекерской компании "Лига ставок". Причиной тому стала "ненадлежащая" баннерная реклама на стадионе "Газпром-Арена". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В антимонопольный орган поступило обращение гражданина, относительно ненадлежащей, по его мнению, динамической баннерной рекламы "Лучший букмекер".
УФАС по Санкт-Петербургу
Заявитель считает, что реклама компании не соответствует действительности из-за сведений о преимуществе услуг перед другими схожими компаниями.
Букмекерская компания "Лига ставок" основана в 2008 году. Штат компании насчитывает около 3,5 тыс. человек.
Ранее Верховный суд поставил точку в конфликте "Пассажиравтотранс" и УФАС.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )