В Петербурге приостановили конкурсы на новогоднее украшение города

На организаторов пожаловалась челябинская компания "Универсал".

Управление федеральной антимонопольной службы по Петербургу приостановило конкурсы по новогоднему оформлению города. Их организовал СПбГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления" за сумму около 31,5 млн рублей. Такая информация появилась 24 июля на сайте государственных закупок.

Конкурсы приостановлены из-за жалобы челябинской компании "Универсал". В претензии сказано, что на подрядчиков переложили чуждые им функции – например, самостоятельный выбор ГОСТов.

Жалобу рассмотрят в пятницу, 26 июля.

Напомним, что окончание конкурсов планировалось на 30 июля. Город планировал потратить деньги на световые композиции для фонарей, балюстрад, мостов и деревьев, а также гирлянды для фасадов домов и улиц.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что крыши социальных объектов в центре Петербурга оборудуют электрообогревом против наледи. Экспериментальную технологию российского производства разместят на некоторых детских садах, школах и поликлиниках.