При этом компания является одним из крупнейших игроков на фармацевтическом рынке Петербурга.

В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что УФАС не разрешило открыть аптеку на Канонерском острове. Соответствующее заявление направлено в комитет имущественных отношений Петербурга.

Уточняется, что УФАС не разрешило АО "Петербургские аптеки" открыть аптеку на Канонерском острове без конкурса. При этом эта сеть полностью принадлежит городу. "Петербургские аптеки" уже получали в собственность от города в порядке государственной преференции.

Напомним, что Канонерский остров является обособленным анклавом Северной столицы.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга пока не планируют вводить плату за въезд в центр.

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