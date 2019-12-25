В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что УФАС не разрешило открыть аптеку на Канонерском острове. Соответствующее заявление направлено в комитет имущественных отношений Петербурга.
Уточняется, что УФАС не разрешило АО "Петербургские аптеки" открыть аптеку на Канонерском острове без конкурса. При этом эта сеть полностью принадлежит городу. "Петербургские аптеки" уже получали в собственность от города в порядке государственной преференции.
Напомним, что Канонерский остров является обособленным анклавом Северной столицы.
Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга пока не планируют вводить плату за въезд в центр.
Фото:pixabay
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