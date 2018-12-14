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Власти Петербурга пока не планируют вводить плату за въезд в центр
Сегодня, 8:58
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nadezhda_sib

Власти Петербурга пока не планируют вводить плату за въезд в центр

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В приоритете расширение зоны платной парковки.

В ближайшее время власти не собираются вводить платный въезд в центр Петербурга. Об этом "Фонтанке.ру" сообщил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

На данный момент в приоритете контроль за соблюдением ПДД, установка камер контроля и развитие зоны платной парковки. 

В Смольном не отказываются от идеи сделать въезд в центр платным, однако сейчас этот вариант рассматривается лишь в перспективе.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в Петербурге хотят создать как можно больше пешеходных зон. 

Фото: Piter.TV 

Теги: платная парковка, платный въезд в центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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