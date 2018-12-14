Власти Петербурга пока не планируют вводить плату за въезд в центр

В приоритете расширение зоны платной парковки.

В ближайшее время власти не собираются вводить платный въезд в центр Петербурга. Об этом "Фонтанке.ру" сообщил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

На данный момент в приоритете контроль за соблюдением ПДД, установка камер контроля и развитие зоны платной парковки.

В Смольном не отказываются от идеи сделать въезд в центр платным, однако сейчас этот вариант рассматривается лишь в перспективе.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в Петербурге хотят создать как можно больше пешеходных зон.

Фото: Piter.TV