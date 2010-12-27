УЕФА: различия между странами-хозяйками не помешают успеху Евро-2020

Петербург готов принять футбольное соревнование в 2020 году.

Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал, что Россия сможет на профессиональном уровне принять свою часть Евро-2020. Несмотря на культурные, экономические и политические различия между всеми странами-организаторами, футбольное мероприятие пройдет на высшем уровне в каждой из них. Об этом специалист заявил во время пресс-конференции журналистам "РИА Новостей".

После чемпионата мира, главного турнира в мировом футболе, Россия и Санкт-Петербург должны легко справиться с проведением и матчей Евро-2020 и финала Лиги чемпионов 2021 комментирует спикер

Чеферин добавил, что Россия с легкостью справится с поставленной задачей. Государство готово к проведению крупного международного спортивного события. Для этого уже практически полностью готова инфраструктура. Правительство во всем поддерживает Евро-2020. Никаких негативных аспектов заявки Северной столицы для принятия турнира не было.

Напомним, что летом 2020 года Петербург примет три матча группового этапа соревнования, а также четвертьфинал.В общей сложности Евро-2020 состоится на территории 11 стран в 12 городах.

Ранее Piter.tv писал о том, что футболист из Пикалево представит Россию на играх отборочного цикла Евро-2020 в составе национальной сборной.

Фото: Piter.tv

