В дальнейшем УЕФА объявил о конкретных датах переноса матчей.

УЕФА приостановил Лигу Чемпионов и Лигу Европы из-за коронавируса. Решение оргкомитета связано с распространением пандемии коронавируса. Об этом представители организации написали в Twitter.

Речь о переносе идет в отношении оставшихся ответных матчей ЛЧ УЕФА, запланированных на 17 и 18 марта. Ограничения также коснутся матчей ЛЕ УЕФА, запланированных на 19 марта 2020 года. Запрет распространяется на матчи молодежной лиги УЕФА, четвертьфиналы, которые пройдут 17 и 18 марта. В дальнейшем УЕФА уведомит о датах и времени, на которые игры будут перенесены.

Ранее международная федерация фехтования приостановила все соревнования.

Видео: YouTube/

