Ограничения по турнирам в данном виде спорта будут действовать в течение месяца.

Международная федерация фехтования приостановила все соревнования. По словам главы FIE, ограничения будут действовать зо дней. Данное решение связано с распространением пандемии коронавируса по миру. О словах специалиста рассказали в "ТАСС" со ссылкой на российскую пресс-службу Федерации фехтования.

Журналисты из "ТАСС" рассказали, что в этот период отменены зональные отборочные соревнования на Олимпийские игры. В связи с ситуацией FIE попросила Международный олимпийский комитет продлить отборочный квалификационный период. Также в обозначенный период должны были состояться несколько этапов Кубка мира в Бельгии, Венгрии и Аргентине. В США отменено Гран-при по фехтованию на рапирах среди мужчин и женщин, первенство юниоров и кадетов.

Ранее хавбек "Челси" Хадсон-Одои заразился коронавирусом, команда на карантине.