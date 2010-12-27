УЕФА получил почти 20 млн заявок на билеты Евро-2020

Это в два раза выше, чем в 2016 году.

На матчи Евро-2020 уже хочет попасть 19,3 млн человек, сообщило издание Sports.ru. Такое количество заявок было подано в УЕФА на первом этапе продаж. В 2016 году желающих было в два раза меньше.

Отмечается, что на финал чемпионата, который планируется на 12 июля 2020 года, хотят попасть 1,9 миллионов зрителей. Среди российских болельщиков наибольшим спросом матчи в Петербурге – на них подан 81% заявок.

В конце июля этого года пройдет жеребьевка. Новая возможность подать заявку появится у болельщиков только в декабре 2019 года после жеребьевки группового этапа турнира.

Ранее на Piter.TV: Сборная России обыграла Кипр в отборочном матче на Евро-2020.

Фото: Pixabay