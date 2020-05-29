  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:05
66
d_s_sarkisov
Код вставки плеера

УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов в Германию

0 0

Изначально он должен был пройти в Стамбуле.

Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) рассматривает варианты возобновления плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, прерванного из-за эпидемии коронавируса.

По плану, турнир хотят доиграть до конца августа. Также рассматривается вариант провести "Финал четырех" вместо традиционных полуфиналов и финала. Его должен принять Стамбул, где изначально планировался решающий матч за трофей. Однако сейчас рассматривается вариант переноса в Германию из-за неопределенной эпидемиологической обстановки в Турции. Стоит отметить, что в УЕФА остались довольны возобновлением сезона Бундеслиги.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса УЕФА перенес матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок. Оба турнира были прерваны на стадии 1/8 финала.

Ранее стало известно, что УЕФА распределит места в следующем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы по спортивному принципу.

Видео: YouTube / UEFA

Теги: коронавирус, лига чемпионов, уефа
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии