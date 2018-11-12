Водитель не пострадал, машина сильно повреждена.

Тягач с цистерной попал в аварию на трассе М-11 "Нева". Авария произошло около 22 часов вечера 15 декабря. Об этом сообщили в ГИБДД по региону. В Тосненском районе Ленинградской области на 650-ом километре дороги большегрузный транспорт вылетел с проезжей части.

Водитель не справился с управлением и врезался в силовое ограждение. Мужчина не пострадал. "Скания" не задела других участников движения. Само транспортное средство серьезно пострадало. Полиция нашла машину в кювете у дороги. В настоящее время уточняются обстоятельства ДТП.

Ранее Piter.tv писал о том, что два ребенка пострадали в ДТП в Приморском районе.

Фото: Вконтакте/Дорожный инспектор

