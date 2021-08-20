Тушить пожар в Марий Эл помогают 150 добровольцев

Ожидается, что будет отправлена еще одна группа волонтеров.

В тушении пожара на территории Медведевского района в Марий Эл принимают участие около 150 волонтеров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, пишет ТАСС.

Отмечается, что 150 добровольцев прибыли из Йошкар-Олы. Ожидается также отправка еще одной группы волонтеров. Однако пока не уточняется число участников.

Стало известно, что жители города и республики тоже звонят на горячие линии и предлагают свою помощь.

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