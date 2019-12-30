Специалисты городского комитета по туризму подвели итоги 2019 года.

В среду, 29 января, стало известно о том, что в Петербурге турпоток резко вырос на 27%. Об этом сообщает "РБК".

Заместитель председателя комитета по туризму Петербурга Нана Гвичия отметила, что такая тенденция связана с "эффектом проведения международных спортивных мероприятий". Дело в том, что после провидения спортивных мероприятий Северную столицу посетило 5,5 млн туристов-россиян и 4,9 млн гостей из других стран.

Отмечается, что в Петербурге уже готовятся к Чемпионату Европы по футболу 2020, что тоже сыграет свою роль на турпотоке.

Ранее мы сообщали о том, что оргкомитет проверит готовность Петербурга к Евро-2020 в начале февраля.

Фото:pixabay