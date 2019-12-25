  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Турникеты на Витебском вокзале закроют на 2 часа
Сегодня, 11:44
99
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Турникеты на Витебском вокзале закроют на 2 часа

0 0

С вокзала вечером 5 сентября отправляется туристический поезд "Большая перемена".

Вечером 5 сентября турникетные линейки на Витебском вокзале закроют на 2 часа. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

В связи с отправлением туристического поезда "Большая перемена" с Витебского вокзала и организацией "зеленого" коридора для прохода победителей Всероссийского конкурса 5 сентября в период с 17:00 до 19:10 будет временно закрыт проход через турникеты на втором этаже вокзала.

Проход к пригородным поездам, выход в город и оформление билетов будет осуществляться через пригородный павильон, расположенный со стороны Введенского канала.

С  1 сентября петербургским школьникам и студентам вернули льготный проезд в электричках.

Фото: АО "СЗППК"

Теги: витебский вокзал, сзппк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии