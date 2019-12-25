Турникеты на Витебском вокзале закроют на 2 часа

С вокзала вечером 5 сентября отправляется туристический поезд "Большая перемена".

Вечером 5 сентября турникетные линейки на Витебском вокзале закроют на 2 часа. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

В связи с отправлением туристического поезда "Большая перемена" с Витебского вокзала и организацией "зеленого" коридора для прохода победителей Всероссийского конкурса 5 сентября в период с 17:00 до 19:10 будет временно закрыт проход через турникеты на втором этаже вокзала.

Проход к пригородным поездам, выход в город и оформление билетов будет осуществляться через пригородный павильон, расположенный со стороны Введенского канала.

С 1 сентября петербургским школьникам и студентам вернули льготный проезд в электричках.

Фото: АО "СЗППК"