Туристы в Шри-Ланке сняли на видео, как питон полностью заглотил оленя

В сети набирает популярность видео, снятое туристом во время посещения национального парка в Шри-Ланке.

На популярном хостинге YouTube набирает популярность видео, которое снял посетитель одного из национальных парков в Шри-Ланке.

В объектив камеры мобильного телефона мужчины попался процесс заглатывания оленя огромным питоном. Сообщается, что сам автор видео был в восторге от такой удачи. На кадрах видео питон обвил и обездвижил оленя и практически полностью заглотал его целиком. Под опубликованным видео люди пишут, что шокированы увиденным.

Питон - самая крупная змея на нашей планете. Она не ядовита, но очень опасна. Эти змеи хищники. Питаются в основном млекопитающими. Крупные особи могут целиком заглотить небольших оленей, шакалов, дикобразов. В их рацион входят и птицы, ящерицы. Молодые некрупные питоны питаются мелкими грызунами, ящерками, реже лягушками. Питон ловит жертву зубами и одновременно сжимает ее кольцами своего мощного тела. Добыча заглатывается целиком, чему способствует строение челюстного аппарата змеи. Питоны могут до 1,5 лет обходиться без пищи.

Видео: YouTube/ SIDE Channel