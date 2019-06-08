В канадском музее турист открыл сейф, который 40 лет не могли взломать специалисты

Содержимое хранилища не впечатлило.

В канадском музее Vermilion Heritage туристу удалось открыть сейф, который 40 лет не могли взломать специалисты. Об этом пишет CNN.

Посетитель прислонил ухо к металлическому сооружению и набрал комбинацию 20-40-60. После этого сейф открылся, однако его содержимое не впечатлило. Внутри лежали старые документы, несколько чеков и блокнот официантки. Все это датировалось 1977-1978 гг.

Сейф хранился в подвале музея очень давано. Его безуспешно пытались открыть кузнецы, представители компании-производителя, бывшие работники музея, а также обычные посетители.

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Фото: YouTube / Washington Post, CBC