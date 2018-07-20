Турист прыгнул с водопада во время съёмкок рэп-клипа и разбился

"Это видео, сделано беспилотником, человек, который совершил прыжок умер", сказано под видео, которое попало в сеть.

В Эквадоре 33-летний турист спрыгнул с вершины водопада Laguna Salto de Oro и разбился. Этот случай случайно попал на кадры съемок клипа на песню Hablando con la Luna молодого исполнителя Don Day.

На кадрах видно, что турист с разбегу прыгает вниз, а потом пропадает под водой. Спустя несколько секунт тело всплывает, а операторы бросаются ему напомощь. Турист скончался на месте.

В экскурсенной группе гид заранее предупреждал туристов, что прыгать с водопада очень опасно, но мужчина решил все же совершил прыжок.

Видео:LMTA OFICIAL/ YouTube