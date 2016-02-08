Турист из России искупался в фонтане Треви в Риме

Информация об этом появилась в Итальянских СМИ со ссылкой на римскую полицию.

Туриста из России оштрафовали за купание в фонтане Треви в Риме.

Фонтан Треви одна из самых известных достопримечательностей Рима и всей Италии. Это одно из самых посещаемых мест Рима. Фонтан Треви, выполнен в стиле барокко. Он был создан в 18ом веке известным архитектором Николой Сальви. Фонтан Треви является самым крупным фонтаном в Риме, высотой - 25,9 метра, а шириной - 19,8 метра.

Согласно легенде, если бросить монетку в фонтан Треви, то обязательно вернешься в Рим. Кидать монетку нужно, стоя спиной к фонтану правой рукой через плечо. В основном в фонтане находят евро, доллары, иены. В последнее время стал появляться все чаще австралийский доллар.

Но некоторые туристы нарушают строгое правило запрета купания в фонтане. 26 и 25 августа 2 гражданина США и гражданин России запрыгнули в фонтан и были оштрафованы полицией. Всем им был выписал штраф в размере 450 евро каждому (приблизительно 36 тысяч рублей).

Видео: YouTube/ANZOR TV еду в Голливуд