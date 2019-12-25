Турфирмы Петербурга подготовят пешеходные экскурсии в Ленобласть на новогодний период

Туристические компании стараются предотвратить отказ от купленных туров.

Введенные в среду, 2 декабря, строгие ограничительные меры на новогодние праздники в Петербурге спровоцировали туристические фирмы в срочном порядке переориентировать своих клиентов, сообщил ТАСС со ссылкой на директора Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии Екатерину Шадскую.

Турфирмы заинтересованы в том, чтобы максимально предотвратить отказ от купленных туров. Теперь компании рассматривают решения, благодаря которым туристы смогут изучить достопримечательности Ленинградской области.

Эксперт пояснила, что прошло мало времени, пока все находятся в ожидании, что могут предложить операторы. Шадская уточнила, что люди не хотят терять деньги. Вероятно, будут предложены экскурсии по области и пешеходные экскурсии по Петербургу. Кроме того, некоторые купили билеты без последующей возможности сдать их, именно они из принципа поедут в Петербург, чтобы не терять деньги.

С 30 декабря по 10 января не будут работать концертные залы, театры и музеи, а также существенно ограничится работа общепита.

Ранее мы писали, что ковид-ограничения на Новый год в Петербурге снизят турпоток на 90%.

Фото: Piter.TV