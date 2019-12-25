Турки преследовали патруль островного государства до порта.

Турецкий катер открыл огонь по судну береговой охраны Кипра, которое совершало регулярное патрулирование акватории. Об этом рассказали местные журналисты из информационного агентства CNA. В СМИ рассказали, что инцидент зафиксирован на рассвете 16 июля в районе Тиллирия в морском районе Като Пиргос на северо-западе острова. Действия военных Анкары на Кипре считают серьезной провокацией.

Около 3:30 маленькое судно с тремя членами экипажа во время патрулирования для борьбы с нелегальной иммиграцией из Турции заметило катер турецкой береговой охраны на расстоянии 11 морских миль от порта Като Пиргос. заявление CNA

Турецкие моряки начали преследование иностранного охранного судна. Для устрашения противников они открыли огонь. Радиовещательная корпорация RIK на Кипре сообщает, что турецкая береговая охрана продолжала преследовать катер практические до входа в рыбацкий порт.

Кипр запросил международную помощь из-за лесного пожара.

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