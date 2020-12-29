Турецкие ученые создали прибор для быстрой диагностики коронавируса

Его эффективность достигает 99%.

Ученые из Билькентского университета в Анкаре создали прибор под названием Diagnovir, который способен обнаружить коронавирус за десять секунд. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Разработка может выявить наличие инфекции в образцах слюны .На весь процесс анализа пробы, смешанной со специальным раствором, уходит не более десяти секунд.

По словам ученых, эффективность Diagnovir достигает 99%. Они собираются запатентовать изобретение, чтобы "открыть путь для внутренних и международных продаж".

Ранее глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса.

Видео: w3.bilkent.edu.tr